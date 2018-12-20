Gezi’nin ‘sözde’ diyalog derneğine ABD’den para

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında tutuklanan Diyalog ve Uzlaşma Derneği'nin kurucusu Yiğit Aksakoğlu ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu öncülüğünde, Gezi eylemleri sonrasında sivil itaatsizlik ile ilgili çalışma yapıldığı, bu konuda Hande Özhabeş'in de görevli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Söz konusu kişilerin, belge toplayarak kitap hazırlamaya çalıştığı, maddi kaynak arayışıyla Yiğit Aksakoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesinde; "Michael'dan falan hani şeyden Amerika'dan para geliverirse cart diye onu nasıl gireceğiz. Hesap açmamız lazım hani bir ton" dediği, Aksakoğlu'nun Amerika'dan gelecek olan 25 bin dolar para yardımının kendi hesabına yatmamasını, başka hesap açılmasını, yoksa başının belaya gireceği şeklinde konuşmalar yaptığı tespit edildi.