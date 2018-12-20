İtirafçı asker her şeyi anlattı “FETÖ çok güçlüydü, ne yaptıysam bu örgütten kurtulamadım”

Diyarbakır'ın Silvan İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan İlyas Kalçık'ın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Telefonunda By Lock programı çıkan Kalçık, terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılacağını anlayınca etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için talepte bulunarak itiraflarda bulundu. Öğrencilik yıllarından beri FETÖ'nün içinde yer aldığını belirten Kalçık şu itiraflarda bulundu:

POLİS, ASKER, HÂKİM, SAVCI KİME GİDECEĞİMİ BİLEMEDİM

"Sürekli sohbetlerine katıldım. Ancak müzmin bir cemaat olarak biliyordum. O nedenle irtibatımı koparmadım. Sonraları iç yüzlerini anlayınca ayrılmak istedim, ancak çok güçlü oldukları için bana ve mesleğime zarar verebilecekleri şeklinde tehdit edildim. Jandarma okulundayken 3 kişi aynı evde kalıyorduk. Ahmet adlı kişiye başka grupların olup olmadığını sorduğumda 'Siz sadece kendinizi bileceksiniz. Başkalarını bilmenize gerek yok' dedi. Bunun doğal olmayan bir durum olduğunu anlıyorduk, fakat sorgulamamıza asla izin verilmezdi. Bizleri okulumuza gelebilecek bir ihbarla mesleğimizden olabileceğimize inandırıldık. Okuldaki bütün kritik noktalarda kendi adamlarının olduklarını bize anlatıp ayrılmak isteyenlere gözdağı veriliyordu. Şahsen ben bu büyük güç karşısında çok korktuğum için örgütten kopamadım. Ben ve Mehmet adlı arkadaşım Kahramanmaraş Nurhak'ta ev tuttuk, adresimizi kimseye vermediğimiz halde gelişimizin ikinci günü Yıldıray adlı kişi gelip kapıyı çaldı. Kendisine evi nasıl bulduğunu sorduğumuzda ise gülerek, 'Biz buluruz' cevabını verdi. Ne yaptıysam bu örgütten hiçbir şekilde kurtulma ihtimalim yoktu. Birkaç kez bu durumu devlet makamlarına bildirmek istedim, ama kime güvenebileceğimi bilemedim. Çünkü bunlar hem polisin içerisinde, hem askeriyenin içerisinde ve hem de yargıda hâkim ve savcılar arasında oldukları için başvuru yaparak yardım isteyeceğim kişinin bile FETÖ'cü olabileceğinden ve beni örgüte ihbar edeceğinden kortum. Telefonuma By Lock programını Yıldıray adlı kişi bluetooth yoluyla yükledi."

FETÖ KONTENJANIYLA ASTSUBAY OLDU

Mahkeme, sanığın askeri okul sınavlarına hazırlanırken örgüt evinde kaldığını, sınav öncesi T.C kimlik numarasını verdiği örgüt sorumlusunun da kendisine,

"Rahat ol, mülakatta sıkıntı yok. Sana yardımcı olacaklar" dediğini ifade etti. Sınavı kazandıktan sonra bir başka FETÖ sorumlusunun kendisine "Okulla ilgili de bir sıkıntın olursa biz çözeriz" dediğine dikkat çeken mahkeme, örgütün yardımıyla sınavları geçerek jandarma astsubayı olduğu kanaatine varıldığını belirtti. Mahkeme, bu durumun bile terör örgütünün hedeflediği amaca ulaşmak uğruna, gerektiğinde cebir, şiddet kullanmak için Jandarma teşkilatı gibi silah kullanma yetkisine haiz bir kuruma kendi üyesi olan sanık İlyas Kalçık'ı yerleştirdiği sonucuna varıldığını belirtti.

SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Sanığın örgüt yurtlarında ve evlerinde kalarak sohbetlere katılması, himmet vermesi, By Lock kullanıcısı olması, örgütün yardımıyla silah gücüne sahip bir mesleğe yönlendirilmesi dikkate alındığında sanığın bu örgütün üyesi olduğu yönünde mahkemede tam bir kanaat hâsıl olunduğu ifade edildi. Sanık savunmasında, bu örgütün silahlı terör örgütü olduğunu bilmediğini belirtmiş olsa da, kod isimler kullanarak ifşa olmamak için gizliliğe büyük önem veren bu örgütün faaliyetlerini bilmemesi, sahip olduğu bilgi ve eğitim düzeyi nazara alındığında inandırıcı olmadığı ve bu ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Mahkeme sanığı bu nedenle 7,5 yıl hapisle cezalandırdı.

Ancak sanığın örgüt yapısına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermesi, temas kurduğu kişilerle ilgili teşhislerde bulunmuş olması nedeniyle cezası etkin pişmanlık kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi.