Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti

2011 yılında kaybolan ve ailesinin jandarmaya başvuruda bulunduğu Mehmet U.'nun (59) bulunması amacıyla özel olarak kurulan Cinayet Büro ekipleri titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda şahsın tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro ekibi tarafından olayla ilgili Mehmet U.'nun eşi H.U. (41) ile Y.T. (34) ve E.Ç (28) isimli şahıslar Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alarak Hatay'a getirildi. Mehmet U.'nun eşi H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti.Dörtyol ilçesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken, diğer iki zanlı Y.T. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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