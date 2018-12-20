Otobüs şoförü yol kapalı dedi ama… Maç günü otobüs isyanı

Olay, geçen pazartesi günü Kadıköy'de oynan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı öncesi, saat 17.00 sıralırnda Bağdat Caddesi Feneryolu otobüs durağında yaşandı. Otobüs durağından 16-D Pendik-Kadıköy mevkiine giden çift katlı yolcu otobüsüne binen Mehmet Tırmandı, bir durak sonra şoförün söylemlerine şaşırdı. Otobüs şoförü, Kızıltoprak durağında, yolculara "Herkes aşağı insin" dedi. Mehmet Tırmandı, şoföre "Neden inelim, bir durak geçti sadece" diye sorunca da gelen cevap üzerine şaşkınlık yaşadı: "Fenerbahçe'nin maçı var, yollar kapalı. Buradan geri döneceğim."





Tüm yolcuların zorla aşağıya indirdiğini anlatan Mehmet Tırmandı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdığı yazıda, "Stada kadar yürüdüm ve yolların açık olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin maçının olduğu günler ne kadar belediye otobüsü ve sarı dolmuş varsa, maç günlerini fırsat bilip halkı zorla araçlardan indirip kâr yapma amacıyla biz vatandaşlara eziyet ediyorlar. Otobüsün fotoğrafını çekerek 153'e şikayet ettim. Tek isteğimiz maç günleri bunun takip edilerek kontrol altına alınması" dedi.

Nazlı ÖZDEMİR - Cansu CAN / SABAH