Ruhani’den Türkiye ve Erdoğan’a övgü

BUGÜN NELER OLDU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün gerçekleştirilecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için dün akşam Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.Ankara'ya hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yapan Ruhani, "Türkiye'nin ve bizzat Erdoğan'ın son aylarda ABD'nin yaptırım komplolarına karşı İran konusunda ortaya koyduğu tavır, çok iyi ve kesin bir duruştu" dedi.