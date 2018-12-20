Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika | Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

Son dakika | Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'den dün Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD Başkanı için bir açıklama geldi. Putin "Trump ile aynı fikirdeyim" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:05
Son dakika | Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

ABD'nin aldığı Suriye'den çekilme kararı başkan Donald Trump'ın açıklaması ile resmiyet kazandı. Dün gerçekleşen bu gelişmenin ardından bugün kemaraların karşısına geçen ve Suriye'de uzun süredir taraflardan biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin Trump'ın açıklamaları için değerlendirmede bulundu.

Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

Putin şunları söyledi:

"AYNI FİKİRDEYİM AMA..."

"ABD Başkanı Donald Trump ile aynı fikirdeyim. Ancak bununla birlikte şunları da söylemeliyim. Henüz bir emare görmedik. Kaldı ki ABD Afganistan'dan da çekileceğini söylemişti ama hala orada."

İzmir’de iki terör örgütüne eş zamanlı operasyon!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Putin'den Trump ve Suriye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN