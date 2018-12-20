Son dakika | Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

ABD'nin aldığı Suriye'den çekilme kararı başkan Donald Trump'ın açıklaması ile resmiyet kazandı. Dün gerçekleşen bu gelişmenin ardından bugün kemaraların karşısına geçen ve Suriye'de uzun süredir taraflardan biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin Trump'ın açıklamaları için değerlendirmede bulundu.

Putin'den Trump ve Suriye açıklaması

Putin şunları söyledi:

"AYNI FİKİRDEYİM AMA..."

"ABD Başkanı Donald Trump ile aynı fikirdeyim. Ancak bununla birlikte şunları da söylemeliyim. Henüz bir emare görmedik. Kaldı ki ABD Afganistan'dan da çekileceğini söylemişti ama hala orada."