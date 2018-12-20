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Suriyeli Kürtler 'da toplandı: , geldiği ’e geri dönsün

Suriyeli Kürt liderler Urfa’da toplandı. ’nin Suriyeli Kürtlere zulmettiğini söyleyen Kürtler: Onlar ’e dönsün, biz birleşik bir istiyoruz

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Suriyeli Kürtler Şanlıurfa'da toplandı: YPG, geldiği Kandil’e geri dönsün
YPG'nin tehcir ederek, topraklarından sürdüğü Suriye Kürt hareketi, "Bağımsız Kürt Rabıtası" adıyla Şanlıurfa'da toplandı. Harran Otel'de, gelişmeleri istişare etmek için bir araya gelen Kürtler, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna destek verdiklerini açıklayarak, muhtemel operasyona tam destek vereceklerini duyurdu. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği'nin "Bağımsız Kürt Rabıtası" sloganıyla yürütülen toplantıda konuşan Başkan Abdulaziz Temo, PYD ve YPG'yi "Kürtlerin temsilcisi" olarak görenlerin büyük bir yanılgıya düştüklerini ve bu örgüte destek verdiklerini söyleyerek, "Tersine bu örgüt, çok sayıda Kürt'ün kanına girip, muhalifleri infazlarla susturdu. Muhalifleri öldürdüler, sürdüler. İstemediklerini tutsak yaptılar. Çocukları zorla silahaltına alıp kendi ideolojilerine karşı gelenlere yaşam hakkı tanımadılar" dedi.
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Suriyeli Kürtler Şanlıurfa'da toplandı: YPG, geldiği Kandil’e geri dönsün
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