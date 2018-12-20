Suriyeli Kürtler Şanlıurfa'da toplandı: YPG, geldiği Kandil’e geri dönsün

BUGÜN NELER OLDU

YPG'nintehcir ederek, topraklarından sürdüğü Suriye Kürt hareketi, "Bağımsız Kürt Rabıtası" adıyla Şanlıurfa'da toplandı. Harran Otel'de, gelişmeleri istişare etmek için bir araya gelen Kürtler, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna destek verdiklerini açıklayarak, muhtemel operasyona tam destek vereceklerini duyurdu. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği'nin "Bağımsız Kürt Rabıtası" sloganıyla yürütülen toplantıda konuşan Başkan Abdulaziz Temo, PYD ve YPG'yi "Kürtlerin temsilcisi" olarak görenlerin büyük bir yanılgıya düştüklerini ve bu örgüte destek verdiklerini söyleyerek, "Tersine bu örgüt, çok sayıda Kürt'ün kanına girip, muhalifleri infazlarla susturdu. Muhalifleri öldürdüler, sürdüler. İstemediklerini tutsak yaptılar. Çocukları zorla silahaltına alıp kendi ideolojilerine karşı gelenlere yaşam hakkı tanımadılar" dedi.