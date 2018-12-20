Yerli Kum Maça makinesi üretildi

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Dünya ticaret savaşları gelecek yıllarda korumacılığı güçlendirecek. Hissedilmeye de başladığı üzere dışarıdan teknoloji ithalatı hem pahalı hem de oldukça zahmetli olacak. Buradan hareket eden Adell Armatür'ün yerli ve yetenekli mühendisleri Türkiye'nin ilk Tam Otomatik Kum Maça Makinesi'ni üretmeyi başardı. Dışarıdan yüzbinlerce euroya alınan makinenin artık çok daha uygun maliyete yerlisi var. Adell'i rakiplerinden ayıran bir diğer özellik ise sanata ve kitaba verdiği önem. Zira şirketin içinde devasa bir su müzesi yer alıyor. Adell Armatür ve Vana Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ali Topçu bu yatırmı şu sözlerle anlatıyor: "İşimiz suyla ilgili. Suyun her aşamasında varız. Önceleri işimizle ilgili küçük eserler biriktirmekle başladık. Yaptığımız işin geçmişine sahip çıkmak istedik. 5 bin eser topladık. Buna 'Anadolu'da Suyun Yolculuğu' adını verdik. Müzeyi Başakşehir'de açtık. Müzemizde 4 bin yıllık su kapları var. Onları geleceğe taşımak istiyoruz. Fabrikanın içinde kütüphane de var."