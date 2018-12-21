Bursa merkezli 11 ilde 2 ayrı FETÖ operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK'nın mahrem asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen aralarında albay, yarbay, teğmen, üsteğmen, astsubayların da bulunduğu 21'i aktif görevde toplam 40 kişi hakkında 2 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda 40 kişi için arama kararı çıkarıldı.



Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlardan biri Bursa'da gerçekleşti. Ekipler FETÖ\PDY terör örgütünün asker mahrem yapı içerisinde bulundukları ve ardışık aranma suretiyle tespit edilen 9'u aktif görevde bulunan 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere toplam 20 kişinin yakalanması için 42 farklı adrese operasyon düzenledi.

TEM ekipleri aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan diğer operasyon için de Bursa merkezli 11 ilde de operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli; 1'i emekli albay, 1'i görevde yarbay, 2'si görevde üsteğmen, 1'i ihraç üsteğmen, 1'i görevde teğmen, 9'u görevde astsubay, 1'i emekli astsubay, 2'si eski askeri öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişinin yakalanması için 11 ilde 18 ayrı adrese operasyon yapıldı.

Operasyonlar devam ediyor.