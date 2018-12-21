"Duruşmayı uzatma" taktiği tutmadı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, savunma yapması beklenen sanık eski binbaşı Adnan Arıkan'ın beyanı, avukatı hazır olmadığı için alınamadı.

Ardından 33 kişilik Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeliyle dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve yanındakileri derdest eden grupta yer alan sanık eski kurmay yarbay Halit Kazancı söz aldı.

Mahkeme heyetinin yakın bir zaman önce Polis Akademisinde FETÖ'ye ilişkin düzenlenen seminere katıldığını belirten Kazancı, bu nedenle heyetin bağımsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulundu.

Sanığın talebine ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkan Oğuz Dik, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddi hakim talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini de bildirdi.

Duruşmaya devam ediliyor.