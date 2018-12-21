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merkezli / soruşturması! 12 şüpheli adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:58
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması! 12 şüpheli adliyeye getirildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 18 kişiden 12 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 askeri personel gözaltına alınmıştı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması! 12 şüpheli adliyeye getirildi
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