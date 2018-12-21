Narkotik köpeği Alfa 55 kilo eroin yakalattı!

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

55 KİLO 328 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Van ili İpekyolu İlçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek 65 plakalı bir komyonet durduruldu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, araç içerisinde bulunan 2 valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde toplam 55 kilo 328 gram eroin maddesi ele geçirildi.





Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.A. isimli bir şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.