STK'lar Filistin için "hayır çorbası" etkinliğinde bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan BAKAP Başkanı Zuhal Öztürk, Filistin için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu etkinlikle Filistinlilere yardım etmeyi amaçladıklarını anlatan Öztürk, "19. yüzyıldan beri Filistin işgal altında. Bu konuya duyarsız olmamak için, sivil toplum kuruluşlarıyla Recep Akdağ'ın 'Filistin'e umut ol.' çağrısıyla bu kampanyayı düzenledik. Kızılay iş birliğiyle düzenlediğimiz kampanyadan elde edilecek gelirin tamamı Filistin'e ulaştırılacak." dedi.

Öztürk, Müslümanların birlikte hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerim, biz de Allah da sizinle. Üzülmeyin, erkek kardeşleriniz erkek kardeşlerimiz, kız kardeşleriniz kız kardeşlerimiz, çocuklarınız çocuklarımızdır." diye konuştu.

Türk Kızılay Başkanvekili İsmail Hakkı Turunç da Kızılay'ın dünyanın neresinde insanlık sorunu varsa oraya yardım eli uzattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filistin davası, dün Hazreti Peygamberin davasıydı, Hazreti Ömer'in davasıydı, Selahaddin Eyyübi'nin, Abdülhamid'in davasıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bütün ümmetin davası. Onun için duyarlı olmak zorundayız. Gönlümüzün istediği oradaki bu zulmün ortadan kalkması. Binlerce hanım kardeşimiz İsrail zindanlarında. Dün vefat eden Filistin Başkonsolosu'na da Allah'tan rahmet diliyorum."

Etkinliğe katılan Filistinli öğrenci Ahmed Şeltut da Filistin'de yaşananları, sosyal hayatı anlattı.

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Yerlikaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.