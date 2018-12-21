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’daki kriptolara 13 ilde operasyon

NEZİR GÜNEŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
TSK’daki kriptolara 13 ilde operasyon
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ mensubu TSK mensuplarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ mensuplarının, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü veya kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğuna ilişkin tespit üzerine 11 Aralık'ta İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa'da Mardin merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü dün adliyeye sevk edildi. Savcı, şüphelilerin aynı ankesörlü ve kontörlü telefon üzerinden ardışık ve periyodik şekilde aranmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.
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TSK’daki kriptolara 13 ilde operasyon
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