YPG bölgeden gitmek isteyen 13 sivili öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

PKK/YPG'lı tetöristler Haseke'de bulunan Hol ve Erişa göçmen kamplarını bastı. Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinden kaçmak zorunda kalan ve "Güvenli bir yaşam için" bu kamplara sığınan çoğunluğu Arap kökenli göçmenlerin erkeklerini küçük gruplar halinde toplayan PKK/YPG'li teröristler kendi saflarına katılmalarını istedi. Olumsuz yanıt alınca da işkence uygulamaya başladı. Ellerine aldıkları hortumlarla, taleplerine olumsuz yanıt veren erkekleri döven teröristler, yere düştüklerinde de tekmeledi.Hol Kampında bulunan biri orta yaşta diğeri genç iki erkek, işkence sırasında başlarına ve vücutlarına aldıkları tekme darbeleriyle hayatını kaybetti. Teröristler, Erişa kampında da, erkeklerin gözü önünde küçük yaştaki kız çocukları ve kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtarak işkence yaptı. Torunu ve gelinine uygulanan işkencelere dayanamayan yaşlı bir kadın teröristlere tepki gösterip direnince, tekmelenerek dövülüp öldürüldü. Teröristler ayrıca, sivil halkı sindirmek ve kendi saflarında yer almaya zorlamak için de bu işkencelerden bazılarını cep telefonuyla kaydedip sosyal paylaşım sitelerinde yayımladı. Teröristler önceki gün de 13 sivili benzer şekilde katletmişti.