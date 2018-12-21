Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > YPG bölgeden gitmek isteyen 13 sivili öldürdü

bölgeden gitmek isteyen 13 sivili öldürdü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
YPG bölgeden gitmek isteyen 13 sivili öldürdü
PKK/YPG'lı tetöristler Haseke'de bulunan Hol ve Erişa göçmen kamplarını bastı. Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinden kaçmak zorunda kalan ve "Güvenli bir yaşam için" bu kamplara sığınan çoğunluğu Arap kökenli göçmenlerin erkeklerini küçük gruplar halinde toplayan PKK/YPG'li teröristler kendi saflarına katılmalarını istedi. Olumsuz yanıt alınca da işkence uygulamaya başladı. Ellerine aldıkları hortumlarla, taleplerine olumsuz yanıt veren erkekleri döven teröristler, yere düştüklerinde de tekmeledi.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER
Hol Kampında bulunan biri orta yaşta diğeri genç iki erkek, işkence sırasında başlarına ve vücutlarına aldıkları tekme darbeleriyle hayatını kaybetti. Teröristler, Erişa kampında da, erkeklerin gözü önünde küçük yaştaki kız çocukları ve kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtarak işkence yaptı. Torunu ve gelinine uygulanan işkencelere dayanamayan yaşlı bir kadın teröristlere tepki gösterip direnince, tekmelenerek dövülüp öldürüldü. Teröristler ayrıca, sivil halkı sindirmek ve kendi saflarında yer almaya zorlamak için de bu işkencelerden bazılarını cep telefonuyla kaydedip sosyal paylaşım sitelerinde yayımladı. Teröristler önceki gün de 13 sivili benzer şekilde katletmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
YPG bölgeden gitmek isteyen 13 sivili öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN