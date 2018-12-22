32 ilde oy kullanma saatleri değişti

BUGÜN NELER OLDU

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 32 ilde oy verme saatleri ile seçim yasak ve kısıtlamalarını açıkladı. Ayrıca propoganda serbestliği ve seçim yasaklarıyla ilgili kararlar açıklandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan ilk karara göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki oy verme işlemi saat 07.00-16.00 arasında yapılacak. Diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak. İkinci karara göre propaganda serbestliği oy verme gününden önceki 10'uncu günün (21 Mart Perşembe) sabahında başlayacak ve oy verme gününden önceki gün (30 Mart Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Siyasi partiler saat 09.00 - 23.00 arası halka açık faaliyette bulunabilecek. Anketlerin kaynağı ve finansörü açıklanacak. Vatandaşların e-postalarına, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndererek propaganda yapılamayacak. Adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak. ANKARA