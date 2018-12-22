Ankesör operasyonları FETO’yu krize soktu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ, TSK'daki kripto FETÖ'cülerin ayıklandığı ankesör operasyonlarına olan rahatsızlığını bizzat dile getirdi. Elebaşı Gülen, internette paylaşılan 'Dert Rıza ve Reca' başlıklı son konuşmasında ankesör ile görüştüğü belirlenen askerlerin hata yaptıklarını ima etti. Örgüt liderini "dertlendiren" ankesör soruşturmalarında 2017'den bugüne bin 169 şüpheli yakalanmış, 212 şüphelinin de firar ettiği öğrenilmişti. Mahkemeye sevk edilen 706 şüpheli tutuklanmıştı.Ankesör soruşturmasının 7. dalgası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş, 219 muvazzaf askere yönelik gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 191'i gözaltına alınmış, 23'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakılmıştı. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 118 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.