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’çulara 12 ilde şafak operasyonu

merkezli operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelisinden 14’ü 12 ilde şafak vakti baskınlarıyla yakalandı. Yurttaki diğer operasyonlarda 55 gözaltı, 25 tutuklama var

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Bylock’çulara 12 ilde şafak operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ'ün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheli için şafak vakti operasyon düzenlendi. 12 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yurttaki diğer FETÖ operasyonları ise şöyle;
Mardin: TSK'daki kripto mahrem yapılanmasına yönelik ankesör operasyonunda 15 kişi tutuklandı.
Bursa: Ankesör soruşturması kapsamında 8'i muvazzaf 16 asker gözaltına alındı.
Ankara: Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı. Deniz Kuvvetleri'nden 8 FETÖ'cü tutuklandı.
Denizli: 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Karabük: 3 ByLock'çu gözaltına alındı.
Eskişehir: Biri doktor 2 FETÖ zanlısı yol ve tren garı girişindeki denetimlerde yakalandı.
Kocaeli: Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 2 askeri personel tutuklandı.
Muğla: Muğla'da 16 hücre evine düzenlenen baskınlarda 13 FETÖ'cü gözaltına alındı. Evlerde 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi Riyali, 10 dirhem ele geçirildi. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu öğrenildi.
Antalya: Hücre evinde 8 şüpheli sahte kimlik, dijital materyal ve paralarla yakalandı.
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Bylock’çulara 12 ilde şafak operasyonu
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