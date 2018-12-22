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Başkan Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ’ın darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:51
Başkan Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan'a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazi yakını vatandaşla sohbet etti

"ENSARIZ BİZ DIŞARIDAN GELENLER DE VAR"

Vatandaşın iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek, "Eyvallah" dediği görülüyor. 36 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaziye selam göndermesiyle sona ediyor.

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Başkan Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet
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