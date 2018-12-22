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'nden flaş açıklama

Bakanı Mevlüt , "Nasıl ile 4 binden fazla 'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl 'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 17:32
Dışişleri'nden flaş açıklama

Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz."

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Dışişleri'nden flaş açıklama
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