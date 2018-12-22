Engellilerin haklarını yiyen şüphelilere operasyon: 25 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte belge tanzim etmek suretiyle engelli raporu alarak engelli vatandaşlarımıza tanınan haklardan haksız şekilde faydalanarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında İstanbul'da 39, Malatya, Çanakkale, Kocaeli, Trabzon'da ise 7 şahıs olmak üzere toplamda 46 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve muhtemel suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 41 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi.

Savcılıkça sorguları tamamlanan 41 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 25'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.