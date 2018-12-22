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Erdoğan, Mahmut Abbas ile görüştü

ile Devlet Başkanı telefonda görüştü. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alış verişi de yaptılar.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 20:01
Erdoğan, Mahmut Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

"FİLİSTİNLİLERİN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alış verişi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlileri haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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Erdoğan, Mahmut Abbas ile görüştü
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