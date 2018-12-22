FETÖ’cü hainlerin sığınağı Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz ihanet girişimi ile Türkiye'yi hedef alan FETÖ üyelerinin ilk sığınağı Avrupa oldu. Gizli yazışma programları ByLock ya da ankesörlü telefon gibi yollarla örgüt bağlantısını koparmayan hainler, soruşturmalar kapsamında yakalanacaklarını anlayınca yasadışı yollardan kaçmaya başlamıştı.2016 öncesinde Türkiye'den AB ülkelerine Türkiye'den neredeyse yok denecek sayıda iltica başvurusu yapılırken, bu sayı FETÖ üyelerinin iltica başvuruları ile 17 binin üzerine ulaştı.Diğer taraftan örgüt üyelerinin yaptığı iltica başvuruları, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini ve vize serbestisini de olumsuz etkiliyor. İltica başvurularında FETÖ'cüleri PKK ile bağlantılı olan küçük bir grup izliyor.Uluslararası alanda Türkiye'nin imajına zarar vermek için elinden geleni yapan hain terör örgütü sadece kendisinin giriştiği irtica kaçışını ise Türkiye'yi karalamaya yönelik propagandanın parçası olarak kullanıyor. FETÖ'cüler, "iltica" başvurusu yaparak "Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor", "Türk cezaevlerinde işkence yapılıyor" gibi mesnetsiz iddialarla negatif Türkiye algısı ve kara propaganda yürütüyor.