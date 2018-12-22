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FOX’un bir haberi daha yalan çıktı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
FOX TV gerçekleri yine saptırdı. FOX TV spikeri Fatih Portakal "Yıl başından itibaren kalem, kitap, silgi, defter gibi kırtasiye malzemelerinin KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 18'e çıkarıldı" dedi. Ancak FOX'un bu yalanı da kısa sürede ortaya çıktı. aHaber televizyonuna konuşan Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdi Şendil "Bunun kırtasiyeyi ilgilendiren bir durum olmadığını, sayılan okul defteri, silgi, cetvel, pergel, boya gibi ürünlerde herhangi bir artışın olmadığını kendi internet sitemizden yayınladık" dedi. Şendil "İşin aslı, sadece elektronik ortamdaki e-dergi, e-gazete, e-kitap tarzında olan ürünlerin KDV oranları yüzde 18'e yükseltildi" diye konuştu.
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FOX’un bir haberi daha yalan çıktı
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