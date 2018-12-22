Köprülerden aykırı geçiş yapanlara af TBMM’de

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın önceki gün İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden UKOME kararına aykırı olarak geçiş yapan araç sürücülerine kesilen cezaların affı konusunda verdiği söz için düğmeye bastı. Yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan 10 maddelik değişiklik ile vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini kaydetti. Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezalar affedilecek" dedi. Bazı cezalar için her yıl bir değerleme oranı belirlendiğine de dikkat çeken Muş, "Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezalar, 2019 için artırılmayacak" diye konuştu. Düzenlemeyle araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatlarından vazgeçilecek. Daha önce ceza ödeyenler 28 Şubat 2019'a kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paralarını geri alabilecek. AK Parti ayrıca sinema filmlerine ilişkin bir düzenlemeyi de TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre her yıl Türkiye'yi tanıtan yerli ve yabancı sinemalara 60 milyon lira destek verilecek. Düzenlemede film başlamadan önce yapılan uzun reklamlara da süre kısıtlaması getiriliyor. Buna film başlamadan önce gösterilen reklamlar süresi en fazla 10 dakika olacak. Yine film başlamadan önce film arasında gösterilen fragmanların süresi en az 3 en fazla 5 dakika olacak.