Mağarada gizlenmişlerdi hepsi öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Tuncelı Munzur Vadisi'nde devam eden operasyonlarda ayak izlerinden takip edilerek bir mağaraya gizlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon tamamlandı. 1.5 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenilen mağarada silah ve el bombaları kullanan teröristler 9 gün boyunca abluka altına alındı ve Türkçe, Kürtçe, Zazaca "teslim ol" çağrısı yapıldı. Teröristler bu çağrılara karşılık vermeyince savaş uçakları havalandı. Mağaraya yönelik 8 ayrı noktadan düzenlenen hava harekâtıyla 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. HDP İl Başkanı Ümit Dede, DBP İl Başkanı Ökkeş Kava, HDP Gürpınar İlçe Başkanı Sinem Malal, HDP İl yöneticilerinden Handan K. ile Hemi A. ve Cariye Ö. gözaltına alındı. 1 zanlı aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 14-20 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yur dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.