Mehmetçik korkusuyla kazdıkları tüneller başlarına çöktü

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin, Fırat'ın doğusuna Mehmetçiğin düzenlemeye hazırlandığı harekâtın korkusundan, köstebek gibi gece gündüz tünel kazıyor. Örgüt, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn bölgesinde iş makineleri, kazma ve küreklerle tünel kazmaya başladı. İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için üzerlerini brandalarla kapattıkları tünellerden El-Abra mahallesinde ve Tel Abyad 'ın Serd köyü bölgesindeki 3 ayrı tünel ise salı gece yarısı, içine döşedikleri tuzak patlayıcıların infilak etmesi sonucu çöktü. Enkazlardan çıkarılan 24 terörist ise DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen kahramanlar olarak duyuruldu. Örgüt, teröristlerin cenazelerini silah zoruyla meydanlarda topladığı çocuklar, kadınlar ve yaşlılarla gömdü. Son 1 haftada, Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'dan kaçan 5 terörist Türk askerine, Tel Abyad'da da 7 terörist ise Afrin merkezde ÖSO'ya silahlarıyla birlikte teslim oldu.