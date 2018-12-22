BUGÜN NELER OLDU

Malta'ya resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz'de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın hâlâ bir tehdit olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Tetikte olmalıyız. Çekilmeyi ABD ile koordine etmeliyiz ki ortaya bir boşluk çıkmasın. Şu anda çeşitli seviyelerde zaten temas halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Terör örgütleriyle mücadelede birlikte hareket etmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD'den DEAŞ ile mücedele ederken YPG/PKK'yı desteklememesini istediklerini hatırlattı. Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanmak gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'de yeni anayasayı hazırlaması beklenen komisyonun 2019'un ilk günlerinde toplanmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu TRT Haber'e de değerlendirmelerde bulundu. Fırat'ın doğusuna operasyonun dost ateşinin olmaması için, bir gargaşa olmaması biraz ertelenebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse rehavete girmesin" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme ve koordinasyon konularının 8 Ocak'ta Washington'da yapılacak toplantıda ele alınacağını bildirdi.SURIYE Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "ABD sonunda doğru yolu buldu. İlk kez Suriye için güzel bir karar almıştır. Suriyeliler olarak bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Çekilme kararının alınması için çaba gösteren Türkiye'nin şahsında Recep Tayyip Erdoğan'a katkısından dolayı teşekkür eden Dede, "Türk milleti bu sürece gelinmesinde ordusuyla birlikte büyük mücadele etti" ifadelerine yer verdi. AA