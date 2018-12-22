Sürpriz doğum günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda 2019 bütçesinin maddeleri görüşülürken gece yarısı iktidar ve muhalefet partisi kulislerini ziyaret etti. İktidar kulisinde AK Partili milletvekilleri, 63 yaşına giren Yıldırım'a üzerinde "İyi ki doğdun Meclis Başkanım" yazılı sürpriz doğum günü pastası kesti. Daha sonra beraberinde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet kulisine geçen Yıldırım, burada muhalefet milletvekilleriyle çay içerek sohbet etti. Yıldırım'ın muhalefet kulisi ziyaretinde bütçe görüşmeleri sırasında sık sık karşıya gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yan yana oturdu. ANKARATBMM'de dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleştirilen ziyaret 18 dakika sürdü.