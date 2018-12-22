Türkiye’nin güvenlik kalkanı planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nın Suriye'den askeri unsurlarını çekme kararının ardından Türkiye, sahayı mercek altına aldı. Washington'un ciddiyetinin sahaya yansıyıp yansımayacağını görmek isteyen Ankara, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin sınırının karşısındaki Münbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve bunların paralelindeki 12 ABD üssünün boşaltılmasını bekliyor. Bu hatta yumuşak güç operasyonuyla ÖSO, PKK/YPG'li olmayan Arap ve Kürt unsurlar yerleştirilmesini planlıyor. Sınırda oluşturulacak yeni güvenlik kalkanının akabinde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için başlatılacak operasyonda ise bu noktalar cep diye tabir edilen sınır içerinde derinliği olan alanlar olarak kullanılacak.Türkiye, ABD'nin sınır hattındaki üslerinin terör örgütü PKK/YPG ve çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üslerine dönüşmesine müsaade etmeyecek. ABD'nin boşalttığı stratejik noktalara ÖSO kontrolünde bölgenin asli unsurları yerleştirilecek. Yeni güvenlik kalkanı, operasyonda da Türkiye'ye alan hakimiyeti kazandıracak, teröristleri açık hedef haline getirecek.FIRATIN doğusuna yapılacak operasyonda ilk güvenli koridor olarak, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısındaki Rakka'ya bağlı 200 bin nüfuslu Tel Abyad İlçesinden açılması planlanıyor. Harekâtta Tel Abyad, Ayn El Arap, Resulayn ve Kamışlı ile Fırat'ın batısında bulunan Münbiç'ten de eş zamanlı giriş yapılması masadaki seçenekler arasında bulunuyor. Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki, ABD'nin boşaltma kararı aldığı hava üssünün de bulunduğu Tabka'da YPG'den temizlenecek. Harekâtın en önemli ayağından biri de Türkmenlerin de yaşadığı, Afrin ile Kobani arasındaki sözde Şehba kanton bölgesi olacak. İkinci aşamada ise PYDYPG için hayati öneme sahip olan ve TKP-ML, MKP, TKEP-L, Kürdistan Sol Parti, MLKP, MKP-HKO, DKPBÖG,THKP-C, MLSPB, SYPG ve Enternasyonal Özgürlük Taburu gibi birçok örgütün eğitim kamplarının yer aldığı sözde Cezire kantonunun temizlenmesi hedefleniyor.