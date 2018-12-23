ABD çekildi, PKK/YPG kaçtı

ABD'nın askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerde saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi. Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK/YPG'li teröristler, ABD askerleri gidince kaçacak delik aramaya başladı.



ÖSO 24 SAAT NÖBETTE

Hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiçbir hareketliliğin olmaması dikkat çekti. Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor. ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de anbean gözlüyor.