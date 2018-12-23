Dengeler değişti strateji yenilendi

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararına paralel olarak Ankara-Washington hattında yürütülen başarılı diplomasi trafiği Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyonun kapsamını genişletti. Bölgede dengelerin değişmesiyle Türkiye'nin, sınır hattından 35-40 km derinliğe inerek 'güvenli bölge' oluşturma düşüncesi yerine Suriye'nin genelinde asli unsur olabilme kapısı aralandı.



ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİ

Türkiye, terör örgütü PKK/ PYD'nin yanısıra DEAŞ'ı da bölgeden temizleme görevini üstlendi. Bu kapsamda hazırlanan askeri harekat planları kapsam ve strateji olarak revize edilecek. Fakat bölgede alan istihbaratı ile birlikte yumuşak güç operasyonları sürdürülecek. Başkan Erdoğan'ın "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekat tarzı izleyeceğiz" sözleri, Türkiye'nin Suriye'de başlatacağı operasyonun kapsamının genişlediğine işaret etti. Fırat'ın batısında Rusya ile doğusunda ise ABD ile işbirliği girişimlerinden olumlu sonuç olan Türkiye, operasyonun zamanlaması, kapsamı ve stratejisi noktasında revizyona gitti. Türkiye, işbirliği içinde olduğu ülkelerin sağlayacağı lojistik destek ile kendisine tehdit oluşturan, Suriye'yi parçalayarak istikrarsızlaştıran terör örgütlerini temizleyip, bu parçaları birleştirip bir bütün Suriye için masada güçlü olmayı hedefliyor. Türkiye, gerçekleştireceği operasyon sonrasında istikrara kavuşan, terör örgütünün yerlerinden ettiği asli unsurların evlerine döndüğü bir Suriye'de, yeni anayasa ve geçiş hükümeti çalışmalarında da yön tayin edici unsur olarak sahada yerini alacak.



'SAVUNMADA DEĞİL TAARRUZDAYIZ'

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin son gününde hükümet adına konuşan Cumhurbşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Savunmada değil taarruzdayız. Ülkemize tehdit oluşturan son terörist de ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. "Bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına büyük önem ve destek veren Türkiye, komşularının da toprak bütünlüğünden yanadır" dedi.

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