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'da teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak ortaya çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 11:55
Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice, Kulp, Silvan ilçelerinde 19 Aralık'tan itibaren güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyon gece tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 200 metrekare genişliğinde 7 odalı olmak üzere 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 2 uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı düzeneği, 60 mm havan mühimmatı, 46 kilogram amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, 4 pil bloğu, 166 pil, akü, güneş paneli, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, 6 terörist kıyafeti, 30 metre kablo ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu
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