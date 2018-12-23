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O hainler tutuklandı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018
O hainler tutuklandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 6 gün önce kahraman polis Nazım Tuncer'in üst düzey PKK'lı terörist ile korumasını takip ederken çıkan çatışmada şehit olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, çatışmada yaralanan iki teröristi araçla bölgeden kaçmasına yardım ettikleri edildi. Şehit polis Nazım Tuncer'in, 2 yıl önce bir ilkokulda 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıkmıştı.
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O hainler tutuklandı
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