O hainler tutuklandı

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 6 gün önce kahraman polis Nazım Tuncer'in üst düzey PKK'lı terörist ile korumasını takip ederken çıkan çatışmada şehit olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, çatışmada yaralanan iki teröristi araçla bölgeden kaçmasına yardım ettikleri edildi. Şehit polis Nazım Tuncer'in, 2 yıl önce bir ilkokulda 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıkmıştı.