‘Orası yılan çıyan yuvası operasyon yapılmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmesi gerektiğini belirterek, "Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız" dedi. Twitter hesabından planlanan operasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini şimdilik bir yana bırakalım. Fırat'ın doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak, mücavir toprakların emniyeti muammasını sürdürecektir. Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir" dedi.

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