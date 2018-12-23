“Partilisine bunu yapan millete ne yapmaz!”

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından haksız yere işten atıldıktan sonra 2,5 yıl süren davayı kazanan ve hakkını alamadığı için belediyeyi icraya veren CHP'li Ebru Çeliktaş (41), SABAH'a konuştu. Çeliktaş, 1.5 yıl belediyede çalışmış, işten çıkarılınca hakkını mahkemede aramış ve davayı kazanmıştı. Mahkeme kararıyla belediyeye giden Çeliktaş'a, "Paramız yok. Alacağını 5 taksitte ödeyelim" dendi. Faiziyle birlikte 23 bin 433 TL'lik alacağı için icra yoluna giden Çeliktaş, "İşe başladıktan kısa süre sonra 'Maaşını bin 900 TL'ye düşürdük. Git yeni sözleşme imzala' dediler. Kabul etmeyince işime son verdiler. Şimdi de hakkımı vermiyorlar, üstüne yattılar. Hakkımı helal etmiyorum. Biz aileden CHP'liyiz. Partilisine bunları yapan, millete neler yapmaz ki? 'Adalet' için Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler. Asıl adaleti ben istiyorum" dedi.

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