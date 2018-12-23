Savaş suçları mahkemesine 101 oyla Türk hâkim

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Savaş ve soykırım suçlarının yargılamalarını yapan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) havuzunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve örgüt üyeliğinden mahkum olan Aydın Sefa Akay ile diğer bir üyenin istifasıyla boşalan iki hakim üyelik için 21 Aralık'ta seçim yapıldı. Yapılan oylamada Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar, 101 ülkenin oyunu alarak UCMRM hakimi seçildi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Faktültesi Dekanı Prof. Dr. Aksar, 2 yıl süreyle UCMRM hakimi olarak görev yapacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yoğun çabalar sonucu UCMRM hakimi seçilen Aksar'ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi. UCMRM havuzunda bulunan 25 hakimden 23'ünün görev süresi 1 Temmuz 2018'den itibaren BM Genel Sekreteri tarafından 2 yıl süreyle uzatılmıştı. ByLock kullandığının ortaya çıkması üzerine mahkum olan UCMRM üyesi Aydın Sefa Akay'ın görev süresi, Türkiye'nin yoğun çabaları neticesinde uzatılmamıştı.