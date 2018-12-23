Türk Fırkateyni Doğu Akdeniz'de...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.

Türk fırkateyni TCG Giresun, Doğu Akdeniz'de!

TCG GİRESUN

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurulan eğitim faaliyeti açıklamasında, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GİRESUN fırkateyni ve bir deniz helikopterimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ACONIT gemisinin katılımıyla, 21 Aralık 2018 'de, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir" bilgileri yer aldı.

O ANLARLA İLGİLİ VİDEO DA YAYINLANDI

Paylaşımda, eğitim faaliyeti kapsamında çekilen görüntülerin yer aldığı video da yayınlandı.