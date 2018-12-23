Başkan Erdoğan TÜGVA genel kurulu'nda tavsiyelerde bulunduğu gençlere Türkıye'nın 2053 ve 2071 hedeflerını işaret ettı: Türkiye'nin vizyonları size emanet



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

TÜGVA'dan Asım'ın Nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altındaki her genç mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi olmalıdır. Bize doğruluktan şaşmamayı, ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuştu



MİLLETİN HİZMETKARIYIZ

Hamdullah Suphi gençlere şöyle sesleniyordu: 'Yokuşları tırmandıkça, ufkun genişledikçe asırlardır unutulmuş bir alemi hayran gözlerinde tekrar buluyorsun'. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahip olduğumuz vizyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin hakimi değil sadece hadimi, hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum. Ülke içindeki başarılarımızı da sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcası ile paylaşıyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi medeniyet köklerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur.



Törende Başkan Erdoğan'a TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet (solda) ile TÜGVA Teşkilatlanma Koordinatörü Enes Eminoğlu (sağda) tablo hediye etti.



YILGINLIK MASKELİ TEMBELLİKTIR

Ali Fuat Başgil, "Gençlerle Başbaşa" kitabına çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde "Çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir" der. İkincisinde ise "Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir" der. Başgil eserinin sonunda 'Çalışmak için her gün her saat her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi bu görevleri ertesi güne bırakma. Belli bir zamanda tek bir işe yoğunlaş. Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Güçlükleri önce parçala, sonra ayrı ayrı yenmeye çalış. Sebat et. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal etme" der.

"Gençlere emanet ediyorum"

Hocam bana 'Oğlum aynanın karşısına geç konuş, kekemelik bile ortadan gider' derdi. Güzel bulduğun edebi parçaları ezberle. Kelime haznen gelişir, hafızan kuvvetlenir. En yeni fikir, eski, bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Anadilini iyi konuşmayı ve yazmayı öğren. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu olabilesin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.



Başkan Erdoğan'ın konuşması sık sık salonu dolduran coşkulu gençlerin tezahüratlarıyla kesildi. Gençler "Seni Seviyoruz Reis" yazılı pankartlarla Türkiye'nin liderine desteğini gösterdi.



ERDOĞAN'A "KÜRESEL MÜSLÜMAN KİŞİLİK" ÖDÜLÜ

Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2018 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı. Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, "Hem İslam dünyasında hem uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle ödülü Erdoğan'a verdik. İsrail'in Filistinlileri öldürmesine Arap ülkeleri sessiz kalırken Erdoğan İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu" dedi.