Üsküp’te FETÖ’yle mücadele vurgusu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından TİKA'nın desteğiyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı Serdar Çam, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. İbrahim Kalın, buradaki konuşmasında, Başkan Erdoğan'ın selamını ileterek, "Bu güzel bayram gününde güzel Türkçemizi hatırlamak, hepimiz için hem vazife hem de onur" dedi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara ise Türkiye'nin, Makedonya'da yaşayan Türkler'e desteğini ifade etti.



HÜKÜMETE ÇAĞRI

FETÖ'nün Makedonya'da halen aktif olmasının kendilerini derinden üzdüğünü ve kaygı verdiğini ifade eden MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise "Makedonya Türkleri'nin duruş ve tavrı 15 Temmuz'dan bu yana net. Bu konuda Makedonya Hükümeti'nden somut adımların atılmasını istedik. Bizler, yani Makedonyalı Türkler, FETÖ ile mücadeleye devam edeceğimizi ve bundan asla vazgeçmeyeceğimizi özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

MAKEDONYA'DA TÜRKÇE BAYRAMI KUTLANDI

Törende şarkıcı Gülşen konser verdi.