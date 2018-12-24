2019’da ekonomimizin şahlanmasını durduramazlar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nun açılışında ekonomiyle ilgili güçlü mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Yabancı şirketlerin sürüncemede bıraktıkları projeleri Türk firmalarının üstlenerek rekor sürelerde bitirip teslim etti. Bu milletin değerlerini temsil ettiğiniz, şahsımla beraber devletimize bu gurur tablolarını yaşattığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu başarı, hepinizin ortak başarısıdır. Bu başarı öncelikle devletine, iradesine, demokrasisine, gerektiğinde canı pahasına istiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin başarısı. Bütün bunlar Türkiye'nin kendine güvendiğinin, kendine inandığının, uzun yıllardır ihmal ettiği potansiyelini artık harekete geçirdiğinin işaretleri. Özellikle bu seviyeler, Türkiye'nin sadece ihracat, yatırımlar ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda siyasette, uluslararası ilişkilerde ve daha benzer birçok konuda kaydettiği ilerlemenin sonuçlarıdır. Aynı hedeflere yöneldiğimiz, aynı heyecanı paylaştığımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlendiğimiz sürece Allah'n izniyle Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecek. 2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur.DEİK'in çalışmalarına hep önem verdik. Her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolar. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz.Sert kur dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisinin olmadığı açıkça ortada. O günlerde sabah akşam ekranlarda kriz tellallığı yapan siyasetçi ve sözde ekonomistlerin öngörüleri doğru çıkmadı. Ana muhalefet partisi başındaki zat, yine eline tutuşturulan belgelerle milletimizin ve işadamlarımızın moralini bozmaya çalıştı.İçerideki vesayet odaklarıyla birlikte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dışarıdaki hasımlarımızın operasyonlarına maruz kaldık. İktidarımızın ilk dönemlerinde devleti kendi tapulu mülkü görenlerin direnciyle karşılaştık. Merhum Menderes'in kalkınma hamlesinin önü provokasyonlarla kesildiği gibi, bizim demokrasi mücadelemizin önü darbe çığlıkları ile kesildi. Bu girişimlerin hiçbiri bizi vatana hizmetten alıkoymadı ama hızımızı yavaşlatt. SSK'yı batıran Bay Kemal bize ders vermeye kalktı. Siz ölüleri bile rehin aldınız. Şimdi milletten çıkıp özür dilemesi gerekirken iftiralarına devam ediyor ve hastanelerimizde tedavilerin yapılmadığını söyleyecek kadar yalancı. En büyük sanatı bu. Yalanda kim bir numara diye sorarlarsa düşünmeden cevabını verin Bay Kemal. Çok şükür iş adamlarımız ve milletimiz ne bu şahsa ne de felaket senaryolarına prim vermiyor.