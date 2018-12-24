Adana'da yakalanan Reina saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Adana'da terör operasyonunda yakalanan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izlerinden birinin sahibi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. olduğu belirlendi.

A.G'nin yapılan geniş çaplı araştırmasında, 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak için Suriye'ye gidip bir süre sonra yeniden geldiği tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin sahte pasaportla geçen yıl ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve illegal yollardan Suriye'ye gittiği aktarıldı.

Şüphelinin kod adı kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli A.G'den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."

Açıklamada, şüpheli A.G'nin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Şüpheli A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.