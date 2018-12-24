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merkezli 9 ilde / operasyonu

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 14:29
Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 1 zanlının arandığı öğrenildi.

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Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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