Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlk defa devlet korumasındaki gençlerimiz, öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere atanıyor. Engellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik olarak gören kalplerde olduğunu düşünüyoruz. Sahipsiz kalan her çocuğun annesi de babası da devlettir. Yetimine, mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA MİLYONLAR İNSANA UMUT OLMUŞTUR Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi, sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut, ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine, vakarına bakarak bir silkiniş, diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yokluk, yoksulluk, yoksunluk içinde kıvranan garipler, ülkemizin geldiği refah seviyesini örnek almışlardır.

"Suriye Kürtlerini PKK'nın eline terk etmeyeceğiz"

SURİYE'DE OPERASYON HAZIRLIĞI

Türkiye bölgesinde ve dünyada hep hakkın ve haklının peşinde giderek başarıya ulaşıyor.



Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurluğunu Kürtlerin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız.

SİNCAR DA GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK



Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz. Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor.



Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil karşısındakinin zaaflarıdır. Kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi inşallah güçlü tutacağız ki diğer mazlumlar da bizim arkamızdan gelsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli İstihdamı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu