Cepheye en büyük sevkıyat

TSK tarafından Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun bekleyişi sürerken, önceki gecenin ilerleyen saatlerine kadar Hatay'dan Şanlıurfa sınırına ve Suriye'ye son zamanların en büyük askeri sevkıyatı gerçekleştirildi. Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri, doçka ve topçu bataryaları sevkiyatı yapıldı. Suriye içerisinde bulunan El Bab ve çevresindeki Türk üslerindeki ağır silahlar da Cerablus-Menbiç sınır hattına taşındı.

Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat sevkıyatı yapıldı

Gece boyunca süren askeri sevkıyatta Hatay'dan yola çıkan komandolarla birlikte ağır askeri silahlar da Kilis Elbeyli ve Gazinatep Karkamış ilçeleri üzerinden Suriye'ye geçti. Hatay'dan Şanlıurfa sınırına doğru yapılan sevkıyatta da çok sayıda askeri personel,ZPT, mühimmat yüklü araç ve ÖSO'ya ait uçaksavarlar Şanlıurfa'nın sınır bölgesine gönderildi. Öte yandan Suriye içindeki ÖSO güçleri Fırat Nehri ve Münbiç sınır hattı boyunca konuşlandı. ÖSO'ya ait çok sayıda zırhlı araç PKK/ YPG mevzilerinin karşısında konum aldı. ÖSO komutanları, operasyon için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.