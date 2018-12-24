Cumhurbaşkanlığı panelleri Çin’de

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanlığı'nca stratejik öneme sahip ülkelerde düzenlenen "Bugünün Türkiye'si" paneller dizisinin yeni etkinlikleri, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, kasımda ise G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te ve son olarak önceki hafta Londra'da yapılan "Bugünün Türkiye'si" panellerinin yeni durakları, Pekin ve Şanghay olacak. Türk heyeti birer yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.