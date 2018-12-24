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Cumhurbaşkanlığı panelleri ’de

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Cumhurbaşkanlığı panelleri Çin’de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca stratejik öneme sahip ülkelerde düzenlenen "Bugünün Türkiye'si" paneller dizisinin yeni etkinlikleri, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, kasımda ise G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te ve son olarak önceki hafta Londra'da yapılan "Bugünün Türkiye'si" panellerinin yeni durakları, Pekin ve Şanghay olacak. Türk heyeti birer yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.
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Cumhurbaşkanlığı panelleri Çin’de
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