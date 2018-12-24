Erdoğan ile Trump ABD’nin koordineli çekilmesini görüştü

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın şahsında ABD halkının yeni yılını tebrik etti. Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duyulan memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suiistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.Bu arada Başkan Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar" dedi. Trump, bir başka paylaşımında ise "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Hıristiyanlar'ın 24 Aralık Noel yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Hıristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı, Noel yortuları vesilesiyle tebrik ediyorum. (...) Çeşitli kültür ve geleneklerin yüz yıllarca barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz."