FETÖ’nün belediye imamı İmamoğlu’nu kafeslemiş!

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olan firari Erkan Karaarslan ile ihale bağının çok derin olduğu ortaya çıktı. Daha önce Karaaslan'ın E-Yöntem firmasına 26 Mayıs 2016'da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016'da ise 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenen İmamoğlu'nun Karaarslan ve ailesine ait şirketlere başka ihaleler de verdiği tespit edildi.Bu ihaleler sırasıyla şu şekilde; Beylikdüzü Belediyesi Mali Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi İşi ihalesini Karaarslan ve ailesine ait Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesi aldı. 82 bin liraya açılan ihale 70 bin liraya 18 Eylül 2014'te Karaarslan'ın şirketine verildi. İdari ve Mali Sürdürülebilirlik Kapsamında Mali Hizmetler Biriminin Tüm Fonksiyonlarında Mali Danışmanlık Yapılması Hizmeti ihalesini 10 Temmuz 2015'te Karaarslan'a ait E Yöntem şirketi aldı. 167 bin 233 liraya açılan ihale 160 bin liraya bu şirkete verildi. Bu iki ihale de Beylikdüzü Fen İşleri tarafından açıldı. Fakat bu iki ihalenin de Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün konusu olduğundan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı ortaya çıktı. FETÖ imamı Erkan Karaarslan ise 2 Ağustos 2016'da gözaltına alındı. Ardından 18 Ağustos 2016'da tutuklandı. Yazılım Destek İhalesi sözleşmesi ise 26 Mayıs 2016 tarihinde imzalandı. Bu durumda Erkan Karaarslan'ın FETÖ'cü olması ardından Beylikdüzü'nün sözleşmeyi feshetmediği, Karaarslan'ın hapiste olduğu süreçte işe devam edildiği ortaya çıktı.