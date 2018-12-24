Gülen’in doğduğu eve toplu ziyarete gitmişler

Diyarbakır'da örgüt evlerinden sorumlu kişi olarak ablalık yapan Merve Uygun'un yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme sanığın örgütün gizli haberleşme programı By Lock kullanıcısı olduğunu belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Merve Uygun şu itiraflarda bulundu: "Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin denetiminden sorumluydum. 23 evle ben ilgileniyordum.

Bu evlerde örgüt talimatı ve kuralları geçerliydi. Evde kalacak kişinin hiçbir siyasi kurumla iltisakı olamaz, evde yapılması gereken programlara uyar, yılsonu kamplarına katılır, erkek arkadaşı olamaz, gece başka bir evde kalamaz, sigara kullanamaz, en geç akşam ezanı okununca evde olmak zorundadır, sinemaya gitmek yasaktır gibi maddeler uyguluyorduk."

TUTUKLANAN POLİSLERE MEDRESEYİ YUSUFİYE BENZETMESİ

"Çermik İlçesinde örgüte ait Özel Leyla Hanım Kız Yurdunda müdürlük yaptım. 17 Aralık'tan sonra örgüt AK Parti ve Cumhurbaşkanı aleyhine kara propaganda başlattı. Toplantılarda Cumhurbaşkanı'nın farklı tarihlerdeki konuşmaları makaslanıp örgüt üyelerine izlettirilerek FETÖ'nün haklı olduğu imajı verilmeye çalışılıyordu. Özel Bahar Yurdunda 1 haftalık kampa katıldık. Bu süre zarfında bizlere sürekli Fetullah Gülen'in kitapları okutturuldu.

Örgüte ait Nil Kolejine ünlü komedyen Atalay Demirci gösteri için geldi. Demirci konuşması sırasında bizlere, 'Bir büyüğümüze sordum. Güldürmek günah mı diye. O da güldürürken düşündürüyorsan günah değildir, dedi' gibisinden bu yapıya mensup olabilecek birinden akıl almış gibi konuşmalar yaptı. 17-25 Aralık sürecinden sonra öğrenci sayısı ve maddi destek azalınca bize gelen talimatta sık sık hükümetin yolsuzluk yaptığına dair twetler atmamız isteniyordu. Sohbetlerde genellikle Risale-i Nur'da geçen Medreseyi Yusufiye'ye (Günümüz hapishaneleri) atıfta bulunularak polislerin haksız yere tutuklandıkları anlatılıyordu."

GÜLEN'İN DOĞDUĞU EVE HER YIL TOPLU ZİYARET

"Örgütün Akademi adını verdiği sorumlu abiler olduğu birimi vardır. Mezun olanların görev ve tayin yerlerini bu abiler belirliyor. Akademide görev alan abiler genellikle çekirdekten yetişmiş, hayır demeyen, şikâyet etmeyen, zeki, uyanık, çalışkan özelliklere sahip kişilerden seçilir. Eğitim kampları genellikte Ankara Kızılcahamam'daki Asya Termal tatil Köyünde yapılıyordu. Yine öğrencilerin örgüte bağlılıklarını diri tutmak ve maneviyatlarını artırmak için her yıl düzenli olarak Fetullah Gülen'in Erzurum Pasinler'de doğduğu eve otobüslerle toplu ziyaretler yapılıyordu."

ÖRGÜTTE 3 ALTIN KURAL: ZİYARET, ZARAFET, ZİYAFET

"FETÖ'de ziyaret, zarafet ve ziyafet diye 3 altın kural vardır. Ziyaret; öğrencileri yapı içindeki önemli kişileri ziyaret ettirerek ve gezdirerek yapıya bağlanmasını sağlamaktır. Zarafet, her zaman dış görünüşlerine dikkat etmek, bu bağlamda kılık kıyafetlerine önem vermektir. Ziyafet ise, öğrencilere bol bol bir şeyler yedirilerek gözlerinin doyurulup yapıya bağlanmalarını sağlamaktır. Ben bu yapıya tamamen dini inançlarla, İslamiyet'e hizmet ettikleri düşüncesiyle girdim. 15 Temmuz'dan sonra bunların vatana ihanet edip hain olduklarına kesin kanaat getirdiğim için bildiğim her şeyi hür irademle anlattım."



Mahkeme, örgütte ablalık yapan Merve Uygun'u silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından samimi itiraflarda ve teşhislerde bulunarak örgüt yapısının çökertilmesine yönelik faydalı bilgiler vermiş olması nedeniyle cezasını 1 yıl 6 aya indirip ertelenmesine karar verdi.