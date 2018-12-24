O hainlerin izi böyle bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'deMunzur vadisinde 9 gün süren operasyon sonrası, "teslim ol" çağrılarına uymayan teröristler, önceki gün düzenlenen hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirilmişti. Teröristlere aynı mağarada 'belgesel' adı altında 2015 yılında çekildiği belirtilen görüntülerden ulaşıldığı öğrenildi.Örgüt mensuplarının dağdaki hayatını konu alan ve röportajlara yer verilen videoyu inceleyen uzmanlar, bölgenin konumunu belirlerken, krokisi ve iç yerleşim planı çıkarılan mağarada yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle analiz edildi. Yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip olan, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlenen mağarada 18-20 militanın barındığı tespit edildi.Yapılan analizler sonrasınde bölgede devam eden operasyonlar kapsamında iz süren güvenlik güçleri harekete geçti. Terör ini kuşatma altına alınırken, Eskişehir ve Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 jet, mağara ve çevresini, sığınak imha edici özellikteki akıllı mühimmatla 9 atım yaparak vurdu. Mağarada bulunan 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor.